Короткая запись в микроблоге продается в формате "невзаимозаменяемого токена" (non-fungible token) – покупателю будет вручен уникальный цифровой сертификат за подписью Дорси, в котором будет указано, кто является обладателем медиаактива.

При этом пост будет по-прежнему доступен пользователям "Твиттера" даже после завершения аукциона.

Помимо сертификата, покупатель получит метаданные твита, большинство из которых, правда, уже и так доступны всем пользователям.

Твит можно приобрести в маркетплейсе Valuables by Cent. В посте на сайте магазина основатели Twitter сравнивают покупку поста с приобретением традиционных автографов знаменитостей или других памятных реликвий.

"Владение любым цифровым контентом может стать финансовой инвестицией. Он может нести в себе сентиментальную ценность, как автограф на бейсбольной карточке. Сам по себе токен является автографом создателя на своем произведении и делает его дефицитным, уникальным и ценным", - говорится в заявлении.

Анализ



Рори Селлан-Джонс, корреспондент Би-би-си по вопросам технологий

Твиты стали очередными цифровым активами, которые можно продать с молотка, на этот раз с помощью так называемых невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Эти токены используют платформу блокчейн (на которой уже работает биткоин и другие криптовалюты), чтобы создавать уникальные сертификаты владения любыми видами цифровых товаров.

С одной стороны, сама идея о том, что авторы цифрового контента могут зарабатывать на жизнь, предлагая покупателям некое официальное подтверждение собственности, звучит привлекательно. Но в то же время возможность продажи твитов – это серьезный повод задуматься.

Платформа Valuables by Cent, занимающаяся продажей твита Дорси, похоже, осознает, что такая концепция озадачит людей. На своем сайте компания поясняет, что "владение любым цифровым контентом… имеет сентиментальную ценность и создает связь между коллекционером и создателем".

Большинство из нас может подумать, что это слишком уж высокая цена за подобную связь с основателем "Твиттера". Но учитывая возбужденное и часто иррациональное состояние любого вида рынка криптовалют, покупатель, возможно, решит, что уже скоро кто-то захочет приобрести у него этот твит по еще более высокой цене.

Следуя принципу "не можешь победить – присоединяйся", я и сам выставил один из своих твитов на продажу. Это был твит на эту новость, и я сразу получил предложение в один доллар. Это может прозвучать скромно, но учитывая, что у меня есть еще 72466 доступных твитов, это может быть началом чего-то великого…

Более ранние предложения по поводу продажи твита Дорси указывают на то, что впервые он выставил пост на продажу еще в декабре, однако основное внимание к нему было привлечено после того, как он напомнил о своем решении в эту пятницу. Эта запись уже получила несколько тысяч ретвитов.

Всего за несколько минут после публикации поста цена цифрового лота выросла до 88 тыс. долларов.

Однако в воскресенье цена резко рванула вверх, пробив отметку сначала в 1,5 млн долларов, а затем и в 2 млн.

Согласно условиям торгов, 95% выручки достанется создателю твита, а остальное будет перечислено сайту, занимающемуся его продажей.