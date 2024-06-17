Солдат США не признал вину в нападении на девушку в Приморье

По словам американского военного, в день ссоры Ващук выпила полбутылки водки, и, когда они остались одни в квартире, вела себя агрессивно: оскорбляла его, бросила в него тарелку, ударила в ухо и в глаз. После этого Блэк сжал ее шею, но, по собственным словам, отпустил девушку, когда почувствовал, что она „больше не опасна“. Когда мужчина стал собирать вещи, чтобы уйти, Ващук, попыталась ему помешать, из-за чего они снова начали драться. Солдат признал, что как минимум один раз ударил девушку в ответ и два раза толкнул ее так, что она ударилась об стену.