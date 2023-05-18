В своем заявлении Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина "за его искреннюю поддержку наших усилий в этом процессе", а также президента Украины Владимира Зеленского за его "конструктивное сотрудничество".

"Мы продолжим наши усилия, чтобы обеспечить выполнение всех условий соглашения и его продление в следующий раз. Кроме того, наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это", — сказал Эрдоган (цитируется по "Медузе").

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что зерновая сделка продлена на два месяца "для помощи в сохранении продуктовой безопасности". Она также заявила, что "перекосы" в выполнении сделки должны быть исправлены максимально быстро.

Черноморская зерновая инициатива — соглашение, подписанное Украиной и Россией с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года, — узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. В ноябре прошлого года соглашение продлили еще на 120 дней. Однако в марте 2023-го Россия согласилась только на 60-дневное продление — до 18 мая, если не будут выполнены требования, связанные с экспортом ее сельскохозяйственной продукции. Российский МИД называл пять "системных проблем", без решения которых невозможно продления зерновой сделки: переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию, разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством, отмена ограничений на страхование и перестрахование, а также восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".