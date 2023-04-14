Расследование Би-би-си установило, что работа команды Twitter по борьбе с информационными операциями оказалась парализована.

Эта команда выявляла информационные кампании и манипуляции фабрик троллей в России, Китае, Иране и других странах.

После покупки компании Twitter Илоном Маском большинство ее сотрудников было сокращено, что сделало платформу уязвимой, согласно экспертам и уволившимся специалистам.

Би-би-си поговорила с несколькими экспертами Twitter, отслеживавшими информационные операции до смена команды.

Они попросили об анонимности, сославшись на соглашения о конфиденциальности и угрозы в соцсетях от адептов теорий заговора.

"Человеческий слой был полностью уничтожен. Все, что осталось у Twitter — это автоматизированные системы", — рассказал Би-би-си бывший старший сотрудник компании.

В большом интервью Би-би-си на этой неделе Маск заявил, что сейчас в твиттере меньше дезинформации. Но он ничего не сказал про троллей и про уход специалистов, боровшихся с ними.

Пресс-служба Twitter не ответила на вопросы Би-би-си, прислав в ответ лишь эмодзи в виде какашки. Это введеный Маском автоматический ответ на письма в пресс-службу.

"Фабрики троллей": за Россию и против



"Фабриками троллей" называются организованные группы людей, пишущих с анонимных или фальшивых аккаунтов координированные сообщения.

Термин был впервые употреблен российскими журналистами, которые вскрыли "фабрику троллей", принадлежащую основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Подобные техники используются по всему миру — от Польши и Турции до Бразилии и Мексики.

Прямо сейчас в твиттере действует новая сеть русскоязычных троллей. Они поддерживают российскую агрессию в Украине, высмеивают Киев и Запад и критикуют независимые СМИ, в том числе Русскую службу Би-би-си.

Многие аккаунты этой сети были заблокированы, но десятки активны по сей день.

Эта сеть связана с пригожинской "фабрикой троллей", считает Даррен Линвилл из Университета Клемсона в Южной Каролине.

Линвилл и его коллеги обнаружили еще две русскоязычные сети троллей: одну проукраинскую и другую, выступающую в поддержку российской оппозиции, в том числе Алексея Навального.

Также, как и в случае пророссийской сети, эти аккаунты имеют все признаки троллей. Но судя по тому, что они не были заблокированы, Twitter не обнаружила их.

Команда Университета Клемсона также следит за китайскими провластными троллями, которые пишут на китайском и английском языках на важные для властей КНР темы.

В команде Twitter просто не хватает специалистов, чтобы быстро обнаруживать и удалять аккаунты, распространяющие государственную пропаганду, говорят бывшие сотрудники.

Сейчас в Twitter работает около 1,5 тыс. человек; на момент покупки Маском корпорация насчитывала около 8 тыс сотрудников. Миллиардер приобрел Twitter в октябре 2022 года.

"Прыгали выше головы"



Эксперты много лет предупреждали об уязвимости социальных сетей для манипуляции. Их опасения подтвердились в 2018 году, когда ФБР заявила, что фейковые аккаунты из России выдавали себя за обычных американцев. После этого Twitter и Facebook стали нанимать специалистов по борьбе с информационными операциями.

Хотя ресурсы и число пользователей твиттера в разы меньше фейсбука, платформа порой "прыгала выше своей головы" в борьбе с "фабриками тролле", считает Ли Фостер, эксперт в области информационных операций.

Twitter удалось сколотить команду расследователей — экспертов по кибербезопасности, бывших сотрудников госорганов и разведслужб, а также журналистов. Сотрудники команды свободно владели русским, испанским и португальским языками, а также фарси, китайским и его кантонским диалектом, на котором говорят в Гонконге.

"Нам требовались люди, которые могли бы сказать: если за конкретной операцией стоит, например, Россия, то зачем она ее проводит?", — сказал один бывший расследователь.

Он уволился, потому что его команда не вписывалась в планы "Twitter 2.0": "Нашей задачей было сделать использование твиттера максимально безопасным. И [после прихода Маска] сложилось ощущение, что это больше не будет приоритетом".

Без ресурсов и людей



Команда работала в тесной координации с отделом по борьбе с дезинформацией. Однако их задачи не всегда совпадали, потому что информационные кампании используют как фейки, так и новости о реальных событиях.

Например, в 2016 году российские тролли пытались раскрутиться среди афроамериканцев, используя реальные кадры полицейского насилия против чернокожих жителей США. В 2022 году группа троллей использовала негативные, но местами подлинные истории о французских военных и контингенте ООН в странах Африки южнее Сахары. Обе сети были заблокированы.

Подобные операции проводились в разных соцсетях, и сотрудники Twitter делились информацией с коллегами из Meta и других корпораций.

Эти встречи также служили напоминаем о том, насколько команда расследователей Twitter меньше, чем у их конкурентов в Meta. Порой команда Фейсбука была в десять раз больше, вспоминает бывший расследователь.

Сейчас в Twitter не осталось даже этих ресурсов.

И без команды, расследующей информационные операции, Twitter "постепенно станет все менее и менее безопасной" соцсетью, считает Линвилл из Университета Клемсона.

В подготовке статьи участвовала Ханна Гелбарт.