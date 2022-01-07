aA
Лишь каждый шестой немец воспринимает Россию как заслуживающего доверия партнера, следует из опроса Deutschlandtrend. Но большинство респондентов уверены в необходимости введения в строй "Северного потока - 2".
Социологи: большинство немцев поддерживают "Северный поток - 2"
© AFP / Scanpix

Судя по результатам опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD, и обнародованного в четверг, 6 января, большинство жителей Германии выступают за ввод в строй газопровода "Северный поток - 2". В целом, свидетельствуют данные репрезентативного исследования, немцы утрачивают доверие к России. Лишь 17 процентов респондентов расценивают РФ, как заслуживающего доверия партнера Германии. Это на 11 процентов меньше, чем в августе 2019 года.

Статьи по теме:
Вице-канцлер ФРГ Хабек не исключает остановку "Северного потока - 2"  (9)
Россия рассчитывает на сертификацию "Северного потока - 2"  (7)

Однако, несмотря на напряженные германо-российские отношения, шесть из десяти опрошенных поддерживают мнение, что газопровод, строительство которого вызывало жесткое противодействие со стороны США и ряда европейских стран, должен быть введен в эксплуатацию.

По данным опроса, лишь в рядах респондентов, симпатизирующих партии "зеленых", противников газопровода было больше, чем его сторонников (55 процентов против 34). Наибольшую поддержку "Северный поток - 2" получил на востоке Германии (70 процентов). Но и в "старых" федеральных землях за завершение проекта высказалось более половины опрошенных (57 процентов против 30).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Глава МИД ФРГ считает "Северный поток - 2" геостратегическим проектом (9)

Анналена Бербок не считает "СП-2" сугубо экономическим...

Боррель: "Северный поток - 2" - не приоритетный проект для ЕС (2)

Для стран Евросоюза "настал момент проявить твердость и...

TOP новостей

Рекордная смертность в Литве, врач назвал причины (6)

2021 год, вероятно, принесет Литве печальную статистику...

Аренда жилья в Литве: какие цены ждут в этом году?

В прошлом году жилье в Литве подорожало на 20%. По...

Коронавирус в Литве: 3415 новых случаев и 4 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3415 новых...

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий поздравил православных Литвы с Рождеством (2)

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий...

В Литву вернется снежная погода

В пятницу погоду в Литве обусловит небольшой...