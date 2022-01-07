Социологи: большинство немцев поддерживают "Северный поток - 2"

Судя по результатам опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD, и обнародованного в четверг, 6 января, большинство жителей Германии выступают за ввод в строй газопровода "Северный поток - 2". В целом, свидетельствуют данные репрезентативного исследования, немцы утрачивают доверие к России. Лишь 17 процентов респондентов расценивают РФ, как заслуживающего доверия партнера Германии. Это на 11 процентов меньше, чем в августе 2019 года.

Однако, несмотря на напряженные германо-российские отношения, шесть из десяти опрошенных поддерживают мнение, что газопровод, строительство которого вызывало жесткое противодействие со стороны США и ряда европейских стран, должен быть введен в эксплуатацию.

По данным опроса, лишь в рядах респондентов, симпатизирующих партии "зеленых", противников газопровода было больше, чем его сторонников (55 процентов против 34). Наибольшую поддержку "Северный поток - 2" получил на востоке Германии (70 процентов). Но и в "старых" федеральных землях за завершение проекта высказалось более половины опрошенных (57 процентов против 30).