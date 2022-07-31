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Бывший глава «Роснано» и экс-представитель Владимира Путина по устойчивому развитию в международных организациях Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Об этом в Telegram-канале сообщила Ксения Собчак.
Anatolijus Čiubaisas
Anatolijus Čiubaisas
© Scanpix / Reuters

«Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича : «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», - пишет Собчак.

Синдром Гийена-Барре (СГБ) — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Первые симптомы синдрома Гийена-Барре включают слабость или покалывающие ощущения. Обычно они начинаются в ногах и могут затем распространяться на руки и лицо. У некоторых людей эти симптомы могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», комнату где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты, сотрудники полиции опрашивали свидетелей.

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The Insider
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