Изображенную на фото девушку зовут Ирина Калинина, при обстреле она получила ранения. Ее ребенок родился мертвым, а сама 32-летняя девушка умерла спустя полчаса после родов. Всего в результате удара по мариупольскому роддому погибли три человека, еще 17 были ранены.

Российские официальные лица отрицают причастность к той атаке. Малолетку и его коллегу Мстислава Чернова провластные СМИ обвиняли в фальсификации своих репортажей, в том числе в использовании актрис, якобы сыгравших пациенток роддома. Утверждения российской стороны, как выяснили журналисты, основаны на искажении фактов и манипуляциях.

Малолетка и Чернов работали в Мариуполе, когда город штурмовала российская армия. Сделанные ими фото и видео зафиксировали то, как горожане жили под постоянными обстрелами, а также стали доказательством совершенных военных преступлений: например, репортерам удалось снять, как танк выстрелил в многоэтажный жилой дом.

В номинации "Фотоистория года" награду World Press Photo вручили датчанину Мадсу Нидсену за серию снимков о жизни в Афганистане под властью талибов. Приз за лучший долгосрочный проект получила Ануш Бабаджанян из Армении — ее работы посвящены проблеме дефицита воды в Центральной Азии. Специальный приз Open Format присудили египтянину Мохамеду Махди, который фиксирует на камеру, как исчезает рыбацкая деревушка недалеко от Александрии.

Посмотреть фотографии всех лауреатов премии можно на сайте World Press Photo.