Снежная буря в США и Канаде: десятки погибших, сотни тысяч без электричества

Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США.

Национальная метеорологическая служба США констатирует, что это первое столь масштабное наступление холодов за всю историю наблюдений: во власти зимнего шторма оказалась почти вся территория страны.

Снежная буря охватила пространство от Канады на севере до Рио-Гранде на юге. В результате аномальных погодных условий в США и Канаде погибло не менее 56 человек.

Шторм сеял хаос в течение нескольких дней, но сейчас подача электричества постепенно восстанавливается.

По состоянию на вторую половину дня воскресенья без электричества оставалось менее 200 тыс. потребителей — в разгар шторма их было 1,7 млн, сообщает Ассошиэйтед пресс.

По прогнозам синоптиков, снежная буря (которая называется "циклон-бомба" или взрывной циклон) должна утихнуть в ближайшие несколько дней, но жителям затронутых стихией регионов по-прежнему рекомендуют избегать поездок, если в этом нет крайней необходимости.

Наиболее трагичной ситуация оказалась в штате Нью-Йорк, в частности, в городе Буффало, на который пришлось большинство жертв стихии.

По словам губернатора штата Кэти Хокул, город Буффало стал похож на зону боевых действий.

В понедельник в Буффало было зафиксировано 27 смертей, связанных с погодными условиями — то есть половина всех погибших в США. Пока неясно, почему именно этот город оказался наименее подготовленным к приходу циклона.

"Это война с матерью-природой, и она атакует нас всем, что у нее есть", — посетовала губернатор штата.

Многие из числа погибших — жертвы дорожно-транспортных происшествий. Ситуация на дорогах значительно усложнилась из-за погодных условий.

Кэти Хокул отметила, что жители Буффало столкнулись с опасной для жизни ситуацией, так как много машин скорой помощи не смогли добраться до наиболее пострадавших точек или же сами застряли в снегу.

За выходные около 250 тыс. жилых домов и предприятий испытывали перебои с подачей электричества, хотя она постоянно восстанавливалась.

Смерти, связанные с этой сильнейшей вьюгой, также были зарегистрированы в Вермонте, Огайо, Миссури, Висконсине, Канзасе и Колорадо. Температура в Южной Флориде опустилась настолько низко, что там замерзали и падали с деревьев игуаны.

Наиболее сильные морозы были отмечены в штате Монтана на западе США: температура там упала до -45C.

В Канаде удару стихии подверглись провинции Онтарио и Квебек.Сильные морозы там привели к отключению электричества в домах, где живут сотни тысяч человек.

Большая часть территории Канады — от Британской Колумбии до Ньюфаундленда — оказалась в условиях суровых холодов. Жителей предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.

Дэн Берритт, репортер Си-би-эс, так описывает ситуацию в Ванкувере:

"У нас был снег, у нас был ледяной дождь, у нас прошел град по всему региону. Жителям очень тяжело перемещаться, многие автобусные маршруты не обслуживаются, закрыты мосты, метро теперь работает медленее", — передает корреспондент, добавляя, что зимних шин у многих автовладельцев также нет.

По его словам, из-за огромного количества выпавших осадков есть опасность возникновения наводнений с приходом более теплой погоды.

Мощные снегопады прогнозируются в Пенсильвании.

В Сиэтле и Портленде жители катаются на коньках по ледяной глазури, покрывшей улицы городов.

Тем временем в прибрежных районах — Новой Англии, Нью-Йорке и Нью-Джерси — наблюдается подтопление береговой линии.

Даже находящиеся значительно южнее штаты Луизиана, Алабама, Флорида и Джорджия получили предупреждения о значительном понижении температур.

В Южной Дакоте племена коренных американцев после того, как у них закончилось топливо, были вынуждены жечь одежду, чтобы согреться.

В штате Огайо столкнулись сразу 50 машин, жертвами крупного ДТП стали четыре мотоциклиста.

Почти 6000 авиарейсов были отменены в пятницу в США, свидетельствуют данные сайта FlightAware. Также стало известно об отмене 1200 авиарейсов в субботу.

В прошлый вторник морозная погода пришла на северо-запад страны, а затем двинулась на восток. В пятницу, как предупреждали синоптики, шторм превратился в так называемый взрывной циклон — природное явление, наблюдаемое в средних широтах, когда в течение суток циклон резко усиливается, атмосферное давление стремительно падает.

"Если не принять мер предосторожности, холодный ветер такой силы [при такой температуре] может вызвать обморожение менее чем за пять минут, а при длительном воздействии возможно переохлаждение и смерть", — говорится в предостережении метеорологов.

Метеорологи утверждают, что такая погода наблюдается в США раз в несколько десятилетий, однако нынешний по силе циклон называют беспрецедентным.