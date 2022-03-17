Второй день подряд Зеленский объясняет Западу историческую важность отражения российского вторжения в Украину в контексте современной истории борьбы добра со злом.

Накануне в другой мировой столице в Вашингтоне Зеленский вспомнил Перл-Харбор и 11 сентября.

В четверг перед депутатами бундестага он повторил фразу Рональда Рейгана, которую тот сказал в июне 1987 году, обращаясь к советскому генсеку Михаилу Горбачеву с призывом демонтировать Берлинскую стену.

"За три недели войны за нашу жизнь, за нашу свободу мы убедились в том, что знали раньше. И чего вы наверняка пока не все замечаете. Но вы - как будто снова за стеной. Да, эта не Берлинская стена. Но это - стена посреди Европы. Между свободой и несвободой. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира. Не принимается вами, хотя вы можете помочь".

Зеленский не преминул упрекнуть Германию в попустительстве России и в том, что во главу угла были поставлены экономические интересы.

"Я обращаюсь к вам после того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставили с Россией, с государством, которое просто использует вас и еще некоторые страны, чтобы финансировать войну". (...) Украина всегда настаивала: "Северный поток – это оружие и подготовка к большой войне. А мы слышали в ответ: все же это экономика, экономика, экономика. А это был цемент для новой стены", - добавил Зеленский.

Выступление Зеленского депутаты парламента встретили и проводили стоя и аплодисментами.