Снегопады вызвали хаос на юге Германии

Представитель авиакомпании Lufthansa сообщил агентству dpa, что закрытие воздушного сообщения в Мюнхене оказывает влияние на другие аэропорты. Например, существенно ограничены полеты из Франкфурта-на-Майне.

Погодный хаос в аэропорту Мюнхена повлиял и на планы тренера сборной Германии по футболу Юлиана Нагельсманна (Julian Nagelsmann), который должен принять участие в жеребьевке предварительного раунда чемпионата Европы 2024 года. Она пройдет 2 декабря в Гамбурге. Из-за отмены рейса тренер бундестим отправился из Мюнхена в Гамбург на автомобиле. Ему предстоит преодолеть почти 800 км. По информации Немецкого футбольного союза (DFB), Нагельсман сам управляет автомобилем.

Общественный транспорт в Мюнхене не функционирует