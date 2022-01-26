Из-за экстремальных погодных условий 25 и 26 января объявлены нерабочими днями. Снегопаду присвоено красивое название "Элпида", что в переводе с греческого означает "надежда".

Некоторые районы города остались без электроснабжения и интернета.

Многие владельцы автомобилей подсчитывают ущерб.

Жителям Афин редко приходится ходить по скользким ступенькам.

Больше всех нежданной зиме радуются, конечно, дети. По всем Афинам стоят снеговики, в том числе и перед зданием парламента Греции.

Мандариновым деревьям снег, если он продержится недолго, нипочем, а вот для местных сортов винограда это серьезное испытание.

Власти Греции надеются, что снегопад не будет затяжным, иначе экономике страны может быть нанесен серьезный урон.

Снежный циклон добрался и до Турции. В отличие от Греции, в этой стране есть горнолыжные курорты, и в целом снежная зима не такая уж редкость для местных жителей. Однако в Стамбуле снег бывает крайне редко, и такой вид на мечеть Айя-София — большая удача для фотографа.

А это зарисовки из Анкары.

В международном аэропорту Стамбула отменены десятки рейсов. Он считается одним из самых загруженных аэропортов Европы и крупнейшим стыковочным хабом. Нарушение его работы вносит нарушения в расписание многих авиалиний.