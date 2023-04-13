Так Евросоюз начал реализацию первой части плана, принятого Советом ЕС 20 марта. План состоит из трех этапов: передача Украине боеприпасов из резервов стран-членов, оформление новых контрактов на производство боеприпасов с предприятиями оборонной промышленности в странах ЕС для передачи Украине и восполнения своих резервов, а также наращивание производственных мощностей в этой области. Цель ЕС - направить Украине 1 миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в 2023 году.
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель назвал соглашение о поставке Украине боеприпасов историческим и подчеркнул решимость ЕС и далее поддерживать законное право Украины на самозащиту от российского агрессора.
Таким образом, сумма военной помощи, предоставленной Украине через Европейский фонд мира, уже достигла 4,6 млрд евро. Фонд был создан в 2021 году для поддержки партнеров Евросоюза в военной и оборонной областях с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.
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