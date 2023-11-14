СМИ:в Британии считают, что искусственный интеллект представляет угрозу для парламентских выборов

В отчете центра кибербезопасности подчеркивается угроза, которую быстро развивает ИИ для выборов, в том числе парламентских выборов в Великобритании, которые должны состояться не позднее января 2025 года, ведь поддельные видео и "гиперреалистичные боты" облегчат распространение дезинформации во время предвыборной кампании.

В докладе говорится, что в этом году появились связанные с государствами субъекты, которые представляют новую киберугрозу критически важным объектам национальной инфраструктуры, таким как энергетические, водопроводные и интернет-сети.

В отчете подчеркивается угроза, которую быстро развивает ИИ для выборов, в том числе парламентских выборов в Великобритании, которые должны состояться не позднее января 2025 года, ведь поддельные видео и "гиперреалистичные боты" облегчат распространение дезинформации во время предвыборной кампании.