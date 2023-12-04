СМИ: Зеленский общается с некоторыми командующими в обход Залужного

"Руководитель ГБР Сухачев пришел летом на Ставку и начал докладывать, как классно уволили военкомов. И после него слово дали Залужному, который прям изысканно его мокнул: "Хочу поблагодарить правоохранителей, тема коррупции важна. Но также хочу озвучить свежие данные по мобилизации". А там резкое падение по всем областям", - рассказывает на условиях анонимности один из участников того заседания.