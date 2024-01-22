СМИ: за неделю в США погибли 83 человека из-за экстремальных холодов

В ближайшие дни на двух третях территории страны прогнозируются холодные температуры, снег, ледяной дождь и сильные ливни. Телеканал CBS News сообщил, что за последнюю неделю в США зарегистрировано 83 смертельных случая, связанных с погодными условиями.

В Теннесси из-за суровых погодных условий погибли 19 человек, а в Орегоне – 16, сообщил телеканал CBS.

По данным CBS, остальные случаи гибели людей произошли еще, как минимум, в восьми штатах, включая Иллинойс, Пенсильванию, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Нью-Йорк и Нью-Джерси.