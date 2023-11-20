СМИ: выбросы CO2 богатейшими землянами могут привести к миллиону смертей

При этом на один процент самых богатых приходится 16% выбросов углекислоты – парникового газа, способствующего глобальному потеплению. По расчётам, этого достаточно, чтобы вызвать более 1,3 миллиона дополнительных человеческих смертей из-за жары в ближайшие десятилетия.

Большинство этих смертей случится в развивающихся странах. По статистике ООН, на них приходится 91% смертей, связанных со стихийными бедствиями. В первую очередь от изменения климата страдают бедные слои населения, этнические меньшинства, мигранты, женщины и девочки, которые живут и работают на улице или в уязвимых домах. Они реже имеют страховку, сбережения или соцзащиту. В случае катаклизма их физическое и экономическое состояние оказывается хуже, чем у остальных.