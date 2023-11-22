СМИ: в Швейцарии утвердили передачу танков Германии с условием не давать их Украине

"Германия предоставила заверения, что проданные танки останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС для того, чтобы закрыть свои собственные пробелы", подчеркнули в Федеральном совете Швейцарии.

В письме от 23 февраля министр экономики Германии Роберт Габек и министр обороны Германии Борис Писториус попросили Швейцарию продать часть списанных основных боевых танков Leopard 2A4 обратно производителю танков, немецкой компании Rheinmetall. Они дали заверения, что танки не будут переданы Украине.

На вооружении швейцарской армии сейчас находятся 134 основных боевых танка Leopard 2A4 WE, которые были модернизированы в рамках программы вооружения 2006 года.