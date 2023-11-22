СМИ: в Швейцарии утвердили передачу танков Германии с условием не давать их Украине

 
Украинская правда
ФОТО: Imago / Scanpix

22 ноября правительство Швейцарии одобрило заявку на передачу 25 основных боевых танков Leopard 2A4 немецкому производителю, компании Rheinmetall Landsysteme GmbH, при условии, что они не попадут в Украину.

"Германия предоставила заверения, что проданные танки останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС для того, чтобы закрыть свои собственные пробелы", подчеркнули в Федеральном совете Швейцарии.

В письме от 23 февраля министр экономики Германии Роберт Габек и министр обороны Германии Борис Писториус попросили Швейцарию продать часть списанных основных боевых танков Leopard 2A4 обратно производителю танков, немецкой компании Rheinmetall. Они дали заверения, что танки не будут переданы Украине.

На вооружении швейцарской армии сейчас находятся 134 основных боевых танка Leopard 2A4 WE, которые были модернизированы в рамках программы вооружения 2006 года.

Кроме того, армия имеет около 90 боевых танков Leopard 2 A4, которые были списаны.

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