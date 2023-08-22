22 августа 2023 г. 16:45

СМИ: в России на аэродромах "Сольцы" и "Шайковка" дронами полностью уничтожены два Ту-22

 
Украинская правда
ФОТО: Соцсети

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 полностью уничтожены, еще два самолета незначительно повреждены, аэродромы были атакованы квадрокоптерами с территории Российской Федерации, сообщает "Украинская правда".

19 августа в Минобороны РФ сообщили об атаке беспилотников на военный аэродром в Новгородской области.

«В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет», — отметили в военном ведомстве России.

Ответственность за атаку российские военные возложили на Украину.

Позже в сети появились, как утверждается, фото горящего бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме в Сольцах.

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Украинская правда
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