СМИ: в России на аэродромах "Сольцы" и "Шайковка" дронами полностью уничтожены два Ту-22

19 августа в Минобороны РФ сообщили об атаке беспилотников на военный аэродром в Новгородской области.

«В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет», — отметили в военном ведомстве России.

Ответственность за атаку российские военные возложили на Украину.