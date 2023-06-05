Эту информацию подтвердили и соцсети "Польского добровольческого корпуса". "Польский добровольческий корпус принимал участие в выполнении боевой задачи совместно с РДК. Нас связывают не только узы братства по оружию, но и личная дружба и товарищество. В бой вступила первая штурмовая группа корпуса. Все вернулись целыми и невредимыми", - говорится в сообщении корпуса.
Польские власти уже уточнили, что "Польский добровольческий корпус" не имеет отношения к польской армии или каким-нибудь официальным институциям польского государства. Об этом в Twitter сообщил представитель правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.
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