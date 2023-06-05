aA
В одном из рейдов на российскую территорию, совершенную бойцами легиона "Свободная Россия" и РДК, воюющими на стороне Украины, приняли участие добровольцы "Польского добровольческого корпуса". Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает ряд польских изданий, включая Wprost, ссылаясь, в том числе, на видеоролики, в которых военные, говорящие по-польски, находятся на российской территории.
Belgorodo sritis
Belgorodo sritis
© AP / Scanpix

Эту информацию подтвердили и соцсети "Польского добровольческого корпуса". "Польский добровольческий корпус принимал участие в выполнении боевой задачи совместно с РДК. Нас связывают не только узы братства по оружию, но и личная дружба и товарищество. В бой вступила первая штурмовая группа корпуса. Все вернулись целыми и невредимыми", - говорится в сообщении корпуса.

Польские власти уже уточнили, что "Польский добровольческий корпус" не имеет отношения к польской армии или каким-нибудь официальным институциям польского государства. Об этом в Twitter сообщил представитель правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Россия заявила о попытке вторжения в Шебекино со стороны Украины. Что известно

Минобороны России заявило, что военные предотвратили...

Михаил Подоляк: война постепенно смещается на сторону России – это плата за то, что ты вошел и проиграл

Ранее в интервью итальянскому телеканалу RAI советник...

"Русский добровольческий корпус" заявил о новом рейде в Россию

"Русский добровольческий корпус" заявил о новом рейде...

TOP новостей

Представители ресторанов не могут найти работников: люди ленятся, не хотят работать

Летний период - настоящая головная боль для сферы...

Сейм взялся за пиратство в Литве: ждут более высокие штрафы и лишение свободы на более длительный срок

В пятницу Сейм уточнил ответственность за незаконное...

Президент ассоциации гостиниц о пользе саммита НАТО: такую рекламу для страны не купишь ни за какие деньги

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов...

Неуважение к клиенту: циничный ответ представителей "Вильнюсского общественного транспорта"

На обычный вопрос клиент "Вильнюсского общественного...

Вильнюсский муниципалитет на время саммита НАТО хочет сделать общественный транспорт бесплатным

Вильнюсский муниципалитет на время саммита НАТО хочет...