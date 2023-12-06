СМИ: в Московской области нашли тело бывшего украинского депутата Ильи Кивы

Ранее в среду о том, что Кива найдет мертвым в Подмосковье, сообщал телеканал РЕН ТВ, которые специализируется в том числе на новостях о криминале.

Кива покинул Украину в 2022 году. В середине ноября этого года Лычаковский суд Львова заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы. Бывшего депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" обвиняли по статьям о государственной измене, разжигании вражды, призывах к захвату власти и к агрессивной войне, публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима.

Было известно, что Кива находится на территории России. Он был объявлен в международный розыск.

До вступления в "Оппозиционную платформу" Кива был коммунистом, затем выдвигался в президенты от Социалистической партии. В 2014-2015 годах он участвовал в силовой операции в Донецкой и Луганской областях, высказывался за насильную украинизацию Донбасса.