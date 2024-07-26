СМИ: В Крыму атакован ракетами аэродром „Саки“

Telegram-канал „Крымский ветер“ также написал, что под удар попал военный аэродром „Саки“ в поселке Новофедоровка Сакского района, опубликовав видео одного из подписчиков. „Подписчик сообщает: 02:41 уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахает со всех сторон - со стороны Добрушино, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко скорее всего в Саках“, - написал канал в отдельном сообщении.

Ракетные атаки по военным объектам РФ в Крыму продолжаются

В предыдущий раз аннексированный полуостров был атакован американскими ракетами ATACMS в конце апреля. Тогда, согласно данным каналов, ракетные удары были нанесены по военному аэродрому Джанкой, в результате атаки были ранены пятеро российских военных. Кроме того, ATACMS атаковали три военные части противовоздушной обороны - в селе Донское, а также в Сакском и Черноморском районах. Было известно как минимум о четырех раненых военных.