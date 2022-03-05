По данным издания, у Соловьева арестованы две виллы на озере Комо, а у Усманова - вилла на Сардинии.
Усманов и Соловьев включены в санкционный список ЕС из-за российского вторжения в Украину.
Ранее La Repubblica сообщала, что финансовая полиция Италии конфисковала яхты других фигурантов санкционного списка - российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, а также виллу экс-депутата Думы Олега Савченко в Тоскане.
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