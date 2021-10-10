СМИ: В Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов

В Германии расследуют причастность правителя Беларуси Александра Лукашенко к контрабанде мигрантов с территории Беларуси через Польшу в ФРГ. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета Bild am Sonntag (BamS) в номере за воскресенье, 10 октября. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным федеральной полиции ФРГ, с августа 2021 года со стороны Беларуси в Германию незаконно перебрались почти 4000 иностранцев. Только за первую неделю октября число таких нелегальных мигрантов составило 1183 человека.

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Как нелегалы добираются до Германии

По данным BamS, чаще всего попытку нелегально пересечь границу ФРГ предпринимают молодые мужчины из Ирака и Сирии. Как правило, пунктами оправления в сторону Европы для них становятся города Багдад и Эрбиль в Ираке, Дубай в ОАЭ, Бейрут в Ливане, Амман в Иордании, Стамбул в Турции, а также, с середины сентября, сирийский Дамаск. При этом иностранцам выдают белорусские студенческие визы.

После прибытия в Минск пограничники или милиция перевозят их к польской границе - к тем участкам, где охрана является минимальной. Перебравшись на территорию ЕС, нелегальные мигранты самостоятельно продолжают путешествие в направлении Германии, пишет газета.

По данным журналистов, за пособничество в нелегальном пересечении границы мигранты платят белорусской стороне около 4000 евро.

Нелегальная миграция в ЕС со стороны Беларуси

В мае Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. После укрепления литовско-белорусской границы с обострившейся проблемой нелегальной миграции со стороны Беларуси столкнулась Польша.

8 октября министры внутренних дел 12 стран-членов ЕС, включая Польшу, обратились в Еврокомиссию с просьбой получить "дополнительное и адекватное финансирование" для строительства ограждений на границах, чтобы ограничить приток нелегальных мигрантов.