Сам Пушилин не пострадал, он находится в "безопасном месте", сообщает Интерфакс.

Данные об обстреле также подтвердил в своем телеграм-канале советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, опубликовавший фотографии его последствий.

Из-за обстрелов центра Донецка погибли двое мужчин, рассказал глава де-факто администрации города Алексей Кулемин в своем телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента также писало, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли гостиницу, где останавливаются журналисты. Там пострадавших на момент публикации не было.