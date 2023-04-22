СМИ: В деле о "Северном потоке - 2" присутствует кумовство

Фонд "Защита климата и экологии" (Klima- und Umweltschutz MV), созданный в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, проводил сертификацию газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) с явно заметными нарушениями, утверждают немецкие газеты Bild и Die Welt в совместном расследовании, опубликованном в пятницу, 21 апреля. По их данным, Klima- und Umweltschutz MV заключил контракт на работы по техническому освидетельствованию "СП-2" с компанией, которая принадлежит брату бывшего управляющего делами этого фонда.

Издания указывают, что 6,2 млн евро от Klima- und Umweltschutz MV получила компания BOS Baustoff- und Offshore Service GmbH - якобы за техническое освидетельствование газопровода, необходимое для его сертификации. Эта фирма принадлежит брату бизнесмена Штеффена Петерсена (Steffen Petersen), который на момент заключения договора занимал должность управляющего директора "климатического" фонда. Кроме того, "Защита климата и экологии" заключила контракт на сумму 1,33 млн евро с гамбургской консалтинговой фирмой Cylad Consulting, среди партнеров которой значится сам Петерсен.

Как подчеркивают СМИ, получить эти сведения удалось лишь после обращения в суд, поскольку член правления фонда Эрвин Зеллеринг (Erwin Sellering) отказался раскрыть информацию о партнерах организаций по запросу. Согласно данным, предоставленным по требованию суда, "Защита климата и экологии" с момента своего основания в 2021 году заключил контракты в общей сложности примерно на 174 млн евро, а деньги на проведение сделок поступали от компании-оператора "Северного потока - 2". При этом почти 20 процентов от этой суммы в итоге вернулись в связанную с газопроводом и зарегистрированную в Швейцарии компанию, которая уже не существует, отмечает Bild.

Фонд в Германии был создан на деньги "Газпрома"

Подозрение в кумовстве - далеко не первая претензия общественности и СМИ к фонду из Мекленбурга - Передней Померании. Критики, среди которых были как местные оппозиционеры, так и экологические движения, называли фонд "фейковым" и указывали, что организация была создана лишь с целью обойти санкции США при завершении постройки "Северного потока - 2" на территории Германии. Приемный терминал газопровода был построен именно в Мекленбурге - Передней Померании.

Создание фонда лоббировали представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder), которого из-за поддержки политики Кремля в прошлом хотели лишить членства в партии. Нынешний член правления фонда Эрвин Селлеринг, также представлявший СДПГ, ранее занимал пост премьер-министра Мекленбурга - Передней Померании. А сам фонд в прошлом открыто получил на свою деятельность от "Газпрома" 20 млн евро.

Региональные власти уже заподозрены в "нечистоплотности" из-за фонда

В 2023 году стало известно, что одна из сотрудниц финансового ведомства Мекленбурга - Передней Померании забрала из рабочего кабинета налоговую декларацию "климатического" фонда и сожгла ее у себя дома в камине.

Юрист и бывший депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Карл-Георг Вельман (Karl-Georg Wellmann) указывал в комментарии для СМИ, что странный поступок фининспектора мог объясняться давлением со стороны сменившей Селлеринга на посту главы региона Мануэлы Швезиг (Manuela Schwesig). Она тоже является членом СДПГ, поддерживает дружеские отношения со Шрёдером, а кроме того,выступала за проведение в Германии так называемых "Дней России" - мероприятий, лоббировавших продолжение отношений с РФ, несмотря на ее агрессивную политику в отношении Украине. В определенный момент из-за этого Швезиг попала в "реестр" лоббистов "Газпрома", который ведут немецкие общественные организации.

По мнению юриста, уничтожение налоговой декларации фондом могло быть призвано скрыть тот факт, что 50 процентов из денег, перечисленных ему "Газпромом", были направлены в качестве налога в региональный бюджет - это зачисление могло поспособствовать карьере Швезиг. Однако теперь оппозиционеры обвиняют главу региона во взятке.

Кроме того, Швезиг припоминают обещание, данное ею после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, распустить "климатический" фонд и перечислить полученные от "Газпрома" деньги Украине - Швезиг не сделала ни того, ни другого. Тем не менее, несмотря на шквал критики со стороны коллег в бундестаге, она остается в должности премьера, а также посещала церемонию открытия терминала СПГ в Лубмине вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и проводила переговоры с местными активистами, протестующими против работы подобных сооружений.