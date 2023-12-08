СМИ: в 2023 году на склонах Эвереста погибло рекордное число альпинистов

Восемь альпинистов умерли от горной болезни. Она связана с дефицитом кислорода, возникающим на большой высоте из-за разницы атмосферного давления. Если проигнорировать симптомы и не спуститься вниз, болезнь перейдет в острую фазу. Среди последствий — галлюцинации, учащенное сердцебиение, отек головного мозга и легких.

Первое подтвержденное восхождение на Эверест произошло 29 мая 1953 года. Вершину покорили новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и непальский проводник Тенцинг Норгей. С того момента начали вести записи об экспедициях. Согласно данным The Himalayan Database, за 70 лет на Эвересте погибли 317 человек. Ранее самым смертоносным был 2014 год, когда на склонах горы умерли 17 альпинистов.