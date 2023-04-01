Срок полномочий фон дер Ляйен в качестве главы ЕК истекает летом 2024 года.

The Sun: Великобритания, скорее всего, заблокирует кандидатуру фон дер Ляйен



Североатлантический альянс назначает нового руководителя на основе консенсуса, напомнил The Sun. Соединенные Штаты как важный участник альянса имеют решающее слово, даже если генеральный секретарь обычно является европейским чиновником. США в основном оставляют за собой пост Главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) — высшую офицерскую должность в альянсе.

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При этом The Sun со ссылкой на британские источники пишет, что Великобритания, скорее всего, заблокирует кандидатуру фон дер Ляйен из-за ее неудовлетворительного, по мнению Лондона, опыта работы в должности министра обороны ФРГ.

Кроме того, глава британского Минобороны Бен Уоллес претендует на то, чтобы стать первым генсеком НАТО из Соединенного Королевства за последние 20 лет, добавляет издание. Предполагается, что британский премьер-министр Риши Сунак официально поддерживает кандидатуру Уоллеса.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже рассматривалась в качестве претендентки на должность генсека НАТО, но затем, по данным газеты, отказалась участвовать в борьбе из-за необходимости сосредоточиться на противодействии российской угрозе у своих границ.

В числе кандидатов фигурирует также заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд, мать которой имеет украинские корни. Но, по данным источника в НАТО, Фриланд вряд ли получит эту должность, так как Оттава не выполняет задачу довести расходы на оборону до целевого показателя 2 процента ВВП, пишет The Sun.

О том, что Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генсека НАТО, ранее писала итальянская газета La Repubblica. По ее данным, поездку фон дер Ляйен в Канаду и США в начале марта следовало "рассматривать в ином свете", — в контексте возможного выдвижения ее кандидатуры на пост главы альянса.

Столтенберг заявил, что уходит осенью



Йенс Столтенберг руководит НАТО с 2014 года. В интервью CNN в феврале он подтвердил, что намерен покинуть пост генсека осенью 2023 года. "Я ухожу этой осенью. Уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену", — сказал он.

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску также заявила 12 февраля агентству dpa, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий.

Формальной подачи заявки на пост генсека НАТО не предусмотрено, не существует и официального отборочного комитета. Дипломаты ведут переговоры от имени своих правительств на закрытых встречах, пока не будет достигнут консенсус. Формальное голосование не проводится. Затем главы государств и правительств альянса, как правило, объявляют имя нового генерального секретаря на встрече на высшем уровне. Следующий саммит Североатлантического альянса должен пройти в Вильнюсе 11-12 июля.