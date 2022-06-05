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В воскресенье украинские и российские СМИ сообщили о гибели генерал-майора российской армии Романа Кутузова в ходе боевых действий возле Попасной в Луганской области.
СМИ Украины и России сообщают о гибели российского генерала Кутузова
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О смерти Кутузова пишут как украинское информагентство УНИАН, так и несколько российских сайтов и телеграм-каналов, а также корреспондент государственной ВГТРК Александр Сладков.

В качестве одного из подтверждений издания цитируют пост российского депутата Дмитрия Саблина, который написал: "Тяжело терять друга... Вечная память новопреставленному воину Роману."

Телеграм-канал "Военный осведомитель" пишет, что генерал-майор Кутузов погиб в ходе выполнения боевой задачи близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района Луганской народной республики.

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Как сообщает РБК-Украина, Роман Кутузов до войны был был исполняющим обязанности командира 5-й общевойсковой армии, которая дислоцировалась в Уссурийске, а в ходе боевых действий в Украине командовал армейским корпусом ДНР.

На данный момент у Би-би-си нет независимого подтверждения всей этой информации.

Би-би-си располагает подтверждениями гибели троих российских генералов в ходе вторжения в Украину. Если новость о смерти Кутузова подтвердится, то он станет четвертым.

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bbcrussian.com
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