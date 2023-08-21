СМИ: Украина впервые полностью уничтожила российский стратегический бомбардировщик

На кадрах видно, как горит самолет, над ним поднимается черный дым, сообщает news.liga.net. РФ сообщило, что беспилотник, совершивший атаку, якобы был обнаружен сотрудниками поста внешнего наблюдения аэродрома и обстрелян из стрелкового оружия. Минобороны РФ признало, что на аэродроме был «пожар» и сообщило, что один самолет поврежден.
По неподтвержденным данным каналов мониторинга, таких самолетов на аэродроме было около 10.
От аэродрома до ближайшей территории Украины - не менее 660 километров. "Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик. В сети появилось фото, сделанное после атаки беспилотников на военный аэродром Солкай. На нем изображен полностью сгоревший Ту-22М3.
«В России не осталось инженерно-технической базы для создания новых Ту-22М3», — сообщает портал The Moscow Times. На двух фотографиях, сделанных с разных ракурсов, видна типичная для бомбардировщика Ту-22М3 носовая часть.
Эти бомбардировщики используются РФ для бомбардировки Украины противокорабельными сверхзвуковыми ракетами Ч-22. Остальная часть фюзеляжа охвачена пламенем.
Первоначально фотографии горящего самолета появились на нескольких российских Telegram-каналах, таких как «Сирена» и ВЧК-ОГПУ. Сирена заявила, что снимок был «прислан читателем».
Руководители канала отметили, что не могут определить место, где было сделано фото, но известно, что Ту-22М3 базировался на аэродроме Солчи, который подвергся атаке беспилотников. ВЧК-ОГПУ пишет, что, по словам очевидцев, в Сольцах повреждены два российских самолета, но на фотографиях виден только один Ту-22М3, полностью охваченный пламенем.