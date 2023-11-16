СМИ: ученые обнаружили, что микропластик может влиять на погоду

Ученые обнаружили микропластик в большинстве образцов воздуха, взятых на вершине горы Тайшань (1545 метров). По мнению исследователей, частицы могли попасть туда из близлежащего города Тайань, где живет больше 5 миллионов человек, и других населенных пунктов. Это не первое подобное открытие: ранее частицы микропластика находили в облаках на горе Фудзияма.

Авторы нового исследования построили компьютерные модели, описывающие движение микропластика, и предположили, что частицы могут интенсифицировать образование облаков. В результате дождей эти частицы затем попадают в водоемы и, в конечном счете, в организмы людей и животных.

Что важно знать про микропластик