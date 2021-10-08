Бывший президент США Дональд Трамп пытается не допустить дачи показаний своих экс-советников Марка Медоуза, Кэша Пателя, Дэниела Скавино и Стивена Бэннона по вопросу штурма Капитолия 6 января. Об этом интернет-издание Politico и газета The Washington Post написали в четверг, 7 октября. По их данным, бывших советников просят не сотрудничать со следствием. Сообщения экс-президента и записи его речей защищены от разглашения на основании адвокатской тайны, подчеркнули юристы бывшего главы государства в письме к экс-советникам Трампа.

Специальная комиссия Палаты представителей Конгресса США, расследующая события 6 января, ранее направила Медоузу, Пателю, Скавино и Бэннону повестки. От них требуют передать ряд документов и дать показания следователям.

В то время Медоуз был главой аппарата Белого дома, Скавино занимался социальными сетями, Патель являлся советником по национальной безопасности, а Бэннон старшим советником по политическим и стратегическим вопросам.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов.

По факту штурма Капитолия Федеральное бюро расследований США открыло не менее 160 дел. Обвинения выдвинуты по меньшей мере против 150 человек. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к бунту и попытались добиться его импичмента, однако Сенат оправдал республиканца.