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США и вступившая в НАТО Финляндия ведут переговоры о двустороннем оборонном сотрудничестве. В случае заключения соглашения вооруженные силы Соединенных Штатов получат возможность беспрепятственно использовать территорию Финляндии для тренировок и размещения техники, пишет финская газета Helsingin Sanomat в понедельник, 1 мая.
СМИ: США ведут переговоры о размещении в Финляндии военных
© AP / Scanpix

Президент хочет максимально повысить безопасность Финляндии

Один из раундов переговоров прошел на минувшей неделе в районе Хельсинки - Катаянокке. Заместитель начальника политического отдела МИД Финляндии Микаэль Антелл отметил, что текст договора обсуждался союзниками в положительном и направленном на поиск решения ключе.

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Президент Саули Ниинистё говорил о соглашении как о способе максимально повысить безопасность Финляндии, указав, что США являются важным фактором в данном вопросе.

Североатлантический альянс "исключает пространство для ошибки в Москве"

Финляндия 4 апреля стала 31-й страной-членом НАТО. Общая граница Североатлантического альянса с Россией увеличилась вдвое и достигла 2600 километров.

Приняв в свои ряды Хельсинки, Североатлантический альянс "исключает пространство для ошибки в Москве по поводу готовности НАТО защищать Финляндию", заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что любое недоразумение, недопонимание или просчет опасны тем, что могут спровоцировать конфликт, а цель политики сдерживания и защиты НАТО заключается в предотвращении конфликтов. Поэтому членство в альянсе сделает Финляндию безопаснее, а блок - сильнее, добавил генсек НАТО.

Финляндия также начала строить забор на границе с Россией.

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Deutsche Welle

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