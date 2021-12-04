СМИ США рассказали о прогрессе в разрешении дипломатического конфликта с РФ

Соединенные Штаты и Россия достигли прогресса в разрешении конфликта вокруг персонала посольств обеих стран. Об этом в пятницу, 3 декабря, и в ночь на субботу, 4 декабря, сообщают газета The Washington Post и информагентство Reuters со ссылкой на информированные источники в американском Госдепартаменте.

По сведениям The Washington Post, после многомесячного противостояния представителям США и России удалось в ходе встречи в Вене достичь предварительного соглашения о предоставлении виз сотрудникам американского посольства в Москве. Если это решение будет утверждено, то удастся предотвратить прогнозируемую американскими чиновниками тяжелую ситуацию, когда посольство практически закроется. В течение нескольких месяцев российская сторона отказывала на запросы Госдепартамента США о выдаче виз для работников посольства в Москве.

Практика разрешенного выезда прекращена

Reuters уточняет, что после переговоров в Вене Вашингтон прекратил политику санкционированного отъезда из России членов семей американских дипломатов и иных сотрудников госструктур США - своего рода добровольной эвакуации для членов семей дипломатов. "В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении", - цитирует агентство электронное письмо представителя Госдепа.

Так называемый разрешенный выезд был введен для посольства США в Москве в августе, чтобы позволить членам семей сотрудников диппредставительства добровольно покинуть Россию на фоне дипломатических разногласий между двумя странами.

Дипломатический конфликт РФ и США продолжается уже месяцы

1 декабря МИД РФ потребовал от сотрудников посольства США, находящихся в Москве более трех лет, покинуть Россию к 31 января 2022 года. Ранее стало известно об аналогичном требовании к 27 российским дипломатам с семьями, работающим в посольстве РФ в Вашингтоне. Еще столько же специалистов российского дипломатического представительства должны уехать из США через полгода - к 30 июня.

The Washington Post отмечает, что если пять лет назад в американском посольстве в Москве работало 1200 человек, то сейчас их осталось 120. В мае Москва признала Соединенные Штаты недружественной страной, запретив нанимать на работу в американскую дипмиссию граждан России, после чего штат посольства сократился на 200 человек.