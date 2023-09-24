СМИ: США предоставят Киеву дальнобойные ракеты ATACMS

Речь идет о варианте ракет, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Именно их Киев требует у Вашингтона вот уже много месяцев.

На этой неделе президент Владимир Зеленский посещал Вашингтон и обсуждал новый пакет американской помощи Украине. Во время этого визита представители Белого дома заявляли, что ATACMS в этот пакет не войдет, однако вопрос об их поставке остается на повестке дня.

Однако в субботу британская газета Financial Times сообщила co ссылкой на свои источники, что решение о предоставлении таких ракет было принято еще до визита Зеленского, однако в администрации Байдена решили до времени не разглашать эту информацию.

Источник FT предположил, что это было сделано для того, чтобы российские военные, узнав о готовящихся поставках ракет, не отвели свои склады и линии снабжения подальше от линии фронта.