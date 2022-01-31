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США подготовили список лиц, которые попадут под санкции в случае вторжения России в Украину. В него попали люди из ближайшего окружения президента России Владимира Путина, а также члены их семей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США, передает "Дождь".
V. Putinas
V. Putinas
© Scanpix / Reuters

По их данным, список включает российских чиновников, высших должностных лиц и членов советов директоров госкомпаний России. Люди, которым грозят санкции, могут относиться к любому сектору российской экономики, отметили источники. Ограничения распространятся на их супругов и детей.

Высокопоставленный собеседник из администрации Байдена отметил, что эти санкции отрежут попавших под них людей от "международной финансовой системы" и гарантируют, что они и члены их семей "больше не смогут хранить свои деньги на Западе и поступать в элитные западные университеты".

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"Дружки Путина больше не смогут использовать своих супругов или других членов семьи в качестве доверенных лиц, чтобы избежать санкций", — отметили источники.

По словам источников, в составлении санционного списка участвовали союзники США. Некоторые лица, вошедшие в список, уже значились в засекреченном перечне высокопоставленных политиков и российских олигархов, подготовленном Минфином США для Конгресса в 2018 году в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Кто именно может войти в санкционный список, не уточняется.

Как отмечет издание, подготовленные санкции против российской элиты не препятствуют Вашингтону ввести персональные ограничения в отношении Путина. По словам источников, власти США продолжают рассматривать все варианты мер, которые могут быть введены против России в случае вторжения в Украину.

Ранее американские парламентарии внесли несколько законопроектов о санкциях на случай агрессии России. В частности, они затрагивают Владимира Путина, членов российского правительства, фигурантов "списка Навального" и несколько российских банков. Президент США Джо Байден также пригрозил, что Вашингтон может ввести персональные санкции против Путина в случае вторжения в Украину.

В Кремле сравнили санкции США против Путина с разрывом дипломатических отношений.

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