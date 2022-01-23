FT пишет, что необходимость такого обсуждения стала ”неотложной” после того, как переговоры главы МИД России с госсекретарем США Энтони Блинкеном дали ”минимальный прогресс”. В Вашингтоне опасаются, что возможный конфликт в Украине может ударить по поставкам газа.

”Мы смотрим, как можно подготовиться к этому, особенно в середине зимы с очень низкими запасами [газа в европейских хранилищах]”, — сказал чиновник Белого дома.

Знакомый с ходом обсуждений между Вашингтоном и Дохой собеседник FT сказал, что существует потенциал обеспечения долгосрочных гарантий поставок газа, поскольку Катар планирует значительно увеличить производство топлива в течение следующих нескольких лет.

”В краткосрочной перспективе это (поставки газа из Катара — прим. Дождя) будет зависеть от готовности других стран-клиентов перенаправить топлива и наличия нераспределенного газа. Однако Катар действительно перенаправлял свои поставки в 2011 году для Японии после цунами, так что прецедент существует”, — сказал источник газеты.

Он также отметил, что Катар начал переговоры о возможных поставках с Европой и Великобританией. Кроме того, президент США Джо Байден в январе должен провести переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани в Вашингтоне.

Сейчас большая часть катарского газа поставляется в страны Азии, с государствами Персидского залива у Катара заключены фиксированные долгосрочные контракты.

По данным западных СМИ, Россия перебросила к границе с Украиной более 100 тысяч военных, в Белом доме утверждали, что Москва в любой момент может начать военные действия. В России отрицали возможность вторжения в Украину.