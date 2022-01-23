aA
США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами газа о поставках газа в Европу на случай возможного вторжения России в Украину, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США. Об этом пишет Дождь.
Gazprom
Gazprom
© Reuters / Scanpix

FT пишет, что необходимость такого обсуждения стала ”неотложной” после того, как переговоры главы МИД России с госсекретарем США Энтони Блинкеном дали ”минимальный прогресс”. В Вашингтоне опасаются, что возможный конфликт в Украине может ударить по поставкам газа.

”Мы смотрим, как можно подготовиться к этому, особенно в середине зимы с очень низкими запасами [газа в европейских хранилищах]”, — сказал чиновник Белого дома.

Статьи по теме:
Британский МИД: Москва хочет привести к власти на Украине пророссийского лидера  (14)
"Когда дипломаты говорят, пушки молчат". Что думают эксперты об очередных переговорах России и США  (5)

Знакомый с ходом обсуждений между Вашингтоном и Дохой собеседник FT сказал, что существует потенциал обеспечения долгосрочных гарантий поставок газа, поскольку Катар планирует значительно увеличить производство топлива в течение следующих нескольких лет.

”В краткосрочной перспективе это (поставки газа из Катара — прим. Дождя) будет зависеть от готовности других стран-клиентов перенаправить топлива и наличия нераспределенного газа. Однако Катар действительно перенаправлял свои поставки в 2011 году для Японии после цунами, так что прецедент существует”, — сказал источник газеты.

Он также отметил, что Катар начал переговоры о возможных поставках с Европой и Великобританией. Кроме того, президент США Джо Байден в январе должен провести переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани в Вашингтоне.

Сейчас большая часть катарского газа поставляется в страны Азии, с государствами Персидского залива у Катара заключены фиксированные долгосрочные контракты.

По данным западных СМИ, Россия перебросила к границе с Украиной более 100 тысяч военных, в Белом доме утверждали, что Москва в любой момент может начать военные действия. В России отрицали возможность вторжения в Украину.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Телеканал "Дождь"
Статьи по теме:

В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях в отношении России (8)

Инициатива конгрессмена Микса повторяет законопроект...

Эксперт: угроза Украине со стороны России выглядит весьма реально, странам Балтии – вряд ли (547)

Эскалация или деэскалация, результативность серии...

TOP новостей

Жители хватаются за голову: за отопление платят сотни евро, а дома - всего 15 градусов (197)

Счета за отопление исчисляются сотнями евро, а дома...

Профессор - о вакцинации детей: собрал плюсы и минусы (1)

"Что мы сделали для наших детей" — так называется только...

Каунас начинает свой год как культурная столица Европы: на открытие собрались толпы людей (21)

В субботу, 22 января, в Каунасе возле арены "Жальгирис"...

В Вильнюсе - новый порядок тестирования в мобильных пунктах: некоторые смогут приходить только пешком

В Вильнюсе обновлен порядок тестирования в мобильных...

Российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу Шарипову запрещен въезд в Литву (39)

Из-за концертов в оккупированном Крыму еще два...