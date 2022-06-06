Собеседник издания расценил утверждения РФ на эту тему как "дипломатию вымогательства" и заявил, что США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление.

Politico отмечает, что сотрудники администрации президента Соединенных Штатов и американские законодатели скептически относятся к заявлениям России о готовности помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса. В частности, сенатор от штата Айдахо Джеймс Риш назвал требование Москвы о снятии санкций для решения вопроса об экспорте зерна "шантажом".

Большинство чиновников, по данным издания, ждут, чем закончатся текущие переговоры о ситуации с поставками украинского зерна и откажется ли Россия от своих притязаний на ослабление санкционного давления. Собеседник Politico, представляющий Организацию Объединенных Наций, указал, что увязывание экспорта зерна со снятием санкций осложняет и без того "хрупкий" процесс переговоров ООН с Москвой.