СМИ: США готовятся передать Украине системы ПВО "Пэтриот"

О возможной передаче новых систем ПВО первой сообщила Си-эн-эн (CNN), ссылаясь на анонимных высокопоставленных чиновников.

"План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем его пошлют на подпись президенту Джо Байдену. Три чиновника подтвердили Си-эн-эн, что такое одобрение ожидается", - сказано в публикации.

Сколько именно установок сможет получить Украина, собеседники Си-эн-эн не сказали. Журналисты напоминают, что одна батарея Patriot обычно состоит из радара, машины - командного пункта, вспомогательной техники и до восьми установок по четыре ракеты в каждой.

Вскоре за Си-эн-эн собственное подтверждение намерения США передать Украине это мощное и современное средство ПВО получило от американских чиновников и агентство Рейтер.

Официального подтверждения данных Рейтер и Си-эн-эн нет.

Просьба Украины

В конце ноября, после очередных обстрелов Россией украинских энергетических объектов, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обращаясь к союзникам после двухдневного саммита НАТО, попросил как можно быстрее обеспечить ВСУ новыми средставми ПВО.

"Наша просьба проста: предоставьте "Пэтриоты" как можно быстрее, потому что эта система нужна Украине для защиты своего гражданского населения и критической инфраструктуры. Это не наступательное оружие", - сказал тогда Кулеба. Также он заявил, что Украине нужны новые танки западного образца.

Однако тогда на саммите альянса окончательного решения о передаче Украине систем "Пэтриот" принято не было.

Более того, власти Польши прямо заявили, что готовы предоставить переданный ей из Германии ЗРК для защиты украинского неба. Однако Берлин не дал на это согласия.

После инцидента в польской деревне Пшеводув, когда на польскую территорию залетела как минимум одна ракета, в правительстве Германии заявили, что готовы предоставить Польше как члену НАТО помощь в виде истребителей и систем "Пэтриот". При этом в Варшаве предложили передать эти системы соседней Украине, но в Германии отказали, заявив, что системы, которые она отправляет в Польшу, предназначены для использования только на территории НАТО.

До начала российского вторжения основная противовоздушная помощь США заключалась в снабжении переносных зенитно-ракетных комплексов, а не крупных и мощных систем ПВО и ПРО.

Перелом произошел только в октябре нынешнего года, когда ВСУ получили новейшую немецкую систему IRIS-T. Спустя еще несколько недель Украине передали несколько американо-норвежских комплексов NASAMS.

На Западе заявили, что хотят создать в Украине эшелонированную систему ПРО, связав в ней поставляемые из разных стран и уже имеющиеся у ВСУ вооружения. "Пэтриот" может стать одним из звеньев этой системы.

Для фактического завершения построения системы эшелонированной противоракетной и противовоздушной обороны не хватает только дальнобойного современного комплекса. Именно им может оказаться американский "Пэтриот", говорят эксперты.

Что такое "Пэтриот"

Если Украина и в самом деле получит "Пэтриот", это будет самое мощное и современное противоракетное оружие из того, что передали украинцам союзники.

В такие установки могут заряжаться ракеты разных модификаций, в том числе способные поражать объекты на расстоянии до 80 км и на высоте до 20 км. Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.

Одно из основных преимуществ комплекса - способность сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические ракеты. Именно этот тип ракет доставляет больше всего проблем украинским силам ПВО: их очень сложно перехватить. Такая ракета летит не над поверхностью земли, а поднимается по баллистической траектории вверх и оттуда почти вертикально атакует цель на огромной скорости.

Как заявляет производитель "Пэтриотов", новейшая система способна поражать баллистические ракеты на высоте до 20 км.

"PATRIOT PAC-3 - последняя модификация - может работать по "Искандерам" (это баллистические ракеты), по "Кинжалу" (гиперзвуковая авиационная ракета), по "Циркону" (гиперзвуковая противокорабельная ракета). Из того, что нам предоставили, это было лучшим решением на текущее время", - объяснял Би-би-си украинский генерал запаса Игорь Романенко, который в должности заместителя начальника генштаба ВСУ отвечал за противовоздушную оборону.

В США систему "Пэтриот" начали разрабатывать еще в середине 1980-х годов. В боевых условиях ее начали использовать в начале 1990-х, во время войны в Персидском заливе.

Системы используют для поражения целей управляемые ракеты "поверхность - воздух", они также имеют высокоэффективные радиолокационные станции.

Основными преимуществами этого комплекса является высокая скорость приведения в боевую готовность, способность вести огонь по нескольким целям одновременно, высокая маневренность и устойчивость к помехам.

В состав одной батареи Patriot входит шесть основных компонентов: силовая установка, радиолокационная станция, пункт управления огнем, пусковые установки, комплект антенной мачты и ракеты-перехватчики.

Еще одна особенность последней модификации (РАС-3) - это попадание ракеты-перехватчика непосредственно в цель, а не подрыв рядом с ней.