По данным источника, экспорт фекалий происходил, в частности, в октябре 2019 года во время визита Путина в Саудовскую Аравию. Сообщается, что операция проводилась под контролем ФСО — сотрудник должен был поместить фекалии Путина в специально предназначенные для этой цели пакеты, чтобы не оставлять следов, и доставить все это в Россию в специальном чемодане.
В 2017 году, как утверждают авторы, во время визита Путина во Францию также практиковался сбор экскрементов президента. ФСО при этом должно следить, чтобы сотрудники посольств, которым известно о подобных операциях, хранили информацию в строжайшей секрете.
В апреле издание "Проект" опубликовало расследование о здоровье президента России Владимира Путина, в ходе которого выяснилось, что тот регулярно принимает ванны из экстракта оленьих рогов и имеет собственную команду медиков, которая сопровождает его во всех поездках.
В феврале телеграм-канал Baza сообщил, что российские приближенные к президенту должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за "повышенных мер безопасности". По данным телеграм-канала, раньше сотрудники, которым предстояла встреча с Путиным, должны были отсидеть двухнедельный карантин, но затем несколько раз в неделю они стали сдавать еще и анализы испражнений.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Директор Ukmergės duonа о ситуации на рынке: говорят не о росте цен, а о голоде в мире
Директор ЗАО Ukmergės duona Эурика Масялскене сказала, что...
Часть повседневных товаров для некоторых стала роскошью: подешевели лишь два товара
Подорожавшие самые дешевые товары заставляют жителей...
У врачей есть предложение по уменьшению очередей, но министерство его не слышит
И семейных врачей и пациентов возмущает порядок, по...
Прогноз экономистов: не стоит надеяться на снижение цен
Экономисты говорят, что не стоит надеяться, что...
После бури в Литве были перекрыты улицы, повреждены автомобили
За минувшие сутки пожарные-спасатели 27 раз во всей...