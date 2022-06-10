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Сотрудники ФСО, сопровождающие Владимира Путина за границей, собирают мочу и фекалии российского президента и доставляют их в Москву, сообщает The Insider со ссылкой на Paris Match. СМИ пишут, что таким образом спецслужбы пытаются скрыть информацию о возможных заболеваниях президента.
Sergejus Lavrovas, Vladimiras Putinas
Sergejus Lavrovas, Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

По данным источника, экспорт фекалий происходил, в частности, в октябре 2019 года во время визита Путина в Саудовскую Аравию. Сообщается, что операция проводилась под контролем ФСО — сотрудник должен был поместить фекалии Путина в специально предназначенные для этой цели пакеты, чтобы не оставлять следов, и доставить все это в Россию в специальном чемодане.

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В 2017 году, как утверждают авторы, во время визита Путина во Францию также практиковался сбор экскрементов президента. ФСО при этом должно следить, чтобы сотрудники посольств, которым известно о подобных операциях, хранили информацию в строжайшей секрете.

В апреле издание "Проект" опубликовало расследование о здоровье президента России Владимира Путина, в ходе которого выяснилось, что тот регулярно принимает ванны из экстракта оленьих рогов и имеет собственную команду медиков, которая сопровождает его во всех поездках.

В феврале телеграм-канал Baza сообщил, что российские приближенные к президенту должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за "повышенных мер безопасности". По данным телеграм-канала, раньше сотрудники, которым предстояла встреча с Путиным, должны были отсидеть двухнедельный карантин, но затем несколько раз в неделю они стали сдавать еще и анализы испражнений.

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