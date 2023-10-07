СМИ: Словакия прекращает отправку военной помощи Украине

Временное правительство Словакии заявило о прекращении отправки дальнейшей военной помощи Украине на фоне переговоров партий о формировании коалиции после выборов. Об этом сообщило в пятницу, 6 октября, издание Politico со ссылкой на представителя словацкого правительства. "Уходящее бюрократическое правительство в Словакии больше не будет отправлять военную технику Украине", - приводит издание слова представителя правительства Словакии.

Как отмечает Politico, ранее Минобороны страны рассматривало возможность отправки Украине нового пакета помощи. Его могли передать до начала работы нового парламента, однако президент Словакии Зузана Чапутова выступила против такого плана. Она объяснила это позицией победившей на выборах партии, которая еще не сформировала правительство. Представитель Чапутовой Мартин Стрижинец указал, что президент таким образом "уважает результаты демократических выборов".