СМИ: скифское золото вернется в Украину

Документ подписали в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев и исполняющий обязанности директора университетской библиотеки Амстердамского университета доктор Фред Вирмен.
Музейные предметы включают коллекции Крымских республиканских учреждений "Центральный музей Тавриды", "Керченский историко-культурный заповедник", "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" и Национального заповедника "Херсонес Таврический".
С 2014 года они экспонировались на выставке "Крым – золотой остров в Черном море" в Нидерландах.
"Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения – это знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как "скифское золото", домой в Украину", подчеркнул Карандеев.