СМИ: Си-эн-эн и Sky News лишили аккредитаций за работу в Херсоне

Ранее украинские военные, ссылаясь на соображения безопасности, просили журналистов не торопиться с репортажами из Херсона, который российская армия покинула на прошлой неделе.
"Ряду представителей СМИ, которые нарушили правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны недействительными, - заявили в генштабе. - Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий".
Генштаб не привел названий СМИ. Источники "Детектор медиа" сообщают, что разрешение на работу отменили по меньшей мере шести журналистам съемочных групп, в том числе Си-эн-эн и Sky News. Кроме них в Херсоне после отступления российских войск работали съемочные группы "Суспільного" и Hromadske, отмечает "Украинская правда". О намерении лишить аккредитации Си-эн-эн и Sky News говорила "Детектор медиа" пресс-секретарь южного командования Наталья Гуменюк.
"Запрет существует для всех - он был объявлен на странице ОК "Юг", об этом сообщили официально. Пока что работа СМИ в Херсоне не предполагается в связи с опасностью", - предупреждала она.
Корреспондент Си-эн-эн выходил в прямой эфир с одной из площадей Херсона, где собрались празднующие отступление российских войск.
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