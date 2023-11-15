СМИ: Си Цзиньпин прилетел в США восстанавливать отношения между странами

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско, где на полях форума АТЭС во второй раз за три года встретится с президентом Джо Байденом.

Это первая поездка китайского лидера в США за последние шесть лет.

И на нее эксперты возлагают большие надежды, полагая, что встреча двух лидеров поможет стабилизировать китайско-американские отношения и придаст новый импульс восстановлению мировой экономики.



По словам президента Джо Байдена, он ожидает, что переговоры будут обширными и затронут такие темы, как войны на Ближнем Востоке и в Украине, Тайвань и вмешательство в выборы.

В то же время он надеется улучшить двусторонние отношения, в частности возобновить контакты военных ведомств двух стран, прерванные после резонансного визита бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.