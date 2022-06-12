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Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Макроном и премьером Италии Драги планируют совместный визит в Украину. Об этом в субботу, 11 июня, сообщает немецкое издание Bild am Sonntag.
Emmanuelis Macronas ir Olafas Scholzas
Emmanuelis Macronas ir Olafas Scholzas
© Scanpix

Отмечается, что в Германии уже несколько недель звучит резкая критика в адрес Шольца из-за того, что он до сих пор не ездил в Украину.

Но теперь, по информации издания, у правительственных кругов Франции и Украины есть конкретные планы поездок: канцлер планирует совместную поездку с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги перед саммитом G7 в конце июня.

Двумя днями ранее президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Беседа состоялась после призыва Макрона "не унижать Россию", на который Зеленский дал свой ответ.

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