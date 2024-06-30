СМИ: Семья может убедить Байдена снять кандидатуру

Решение баллотироваться на второй срок Джо Байден принял единолично, поскольку он и его приближенные считают, что шансов одержать победу над его вероятным соперником Дональдом Трампом у него больше, чем у вице-президента Камалы Харрис. Они полагают, что Харрис будет сложно привлечь на свою сторону умеренных и колеблющихся избирателей, что повысит шансы Трампа.



Между тем лидеры Демократической партии являются одной из внешних сил, которые могут оказать давление на Байдена. Они получают сообщения и звонки от паникующих законодателей, опасающихся, что слабость Байдена может стоить партии мест в Палате представителей и Сенате, пишет далее издание со ссылкой на источники.