СМИ: СБУ взорвала еще один поезд в РФ

 
Украинская правда
Ukrainos vėliava
Ukrainos vėliava
ФОТО: Imago / Scanpix

В результате спецоперации Службы безопасности Украины на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в РФ взорвался еще один поезд с топливом, сообщает "Украинская правда".

По словам источника "Украинской правды", этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выводу из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.

Первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северомуйском тоннеле.

Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост". Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства, отмечает собеседник УП.

Как пишут российские телеграмм-каналы, от взрыва загорелось 6 цистерн. Чтобы тушить пожар приехал даже пожарный поезд.

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Украинская правда
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