СМИ: самолеты прокремлевских бизнесменов, попавших под санкции, продолжают летать по всей Европе

Кроме того, журналисты установили, что самолет российского миллионера Рустема Терегулова также свободно перемещается по Европе. 12 февраля 2022 года этот самолет вылетел из Москвы в Ригу, где он находился в течение девяти месяцев. По данным издания, в марте 2022 года самолет Терегулова выставили на продажу, но был ли он продан, не уточняется. Примерно в то же время борт был перерегистрирован. В ноябре 2022 года самолет улетел в Базель, после чего начал регулярно летать по Европе. УП пишет, что сейчас воздушное судно сдается в аренду.